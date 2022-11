Musi-Luft hat Marco Ventre schon geschnuppert – er hat das Publikum vor Ort jahrelang als "Warm-Upper" auf die Show eingestimmt. Der gebürtige Schweizer ist seit 2005 Moderator bei Radio Kärnten, wo er regelmäßig die Vormittags- und Nachmittagssendung, das tägliche Radioquiz "1.000 Fragen" sowie fallweise die "Morgen-Show" präsentierte, bevor er ab 2007 in "Kärnten heute" auch im TV zu sehen war. 2016 wechselte er zur nationalen ORF-TV-Frühsendung "Guten Morgen Österreich". 2010 gewann der leidenschaftliche Musiker mit seiner Band den "Grand Prix der Volksmusik" in Österreich, 2012 belegte er den dritten Platz bei "Dancing Stars". Zu seinen Schlagerliedern gehören "Sehnsucht war gestern", "Ich hab Deine Tränen nicht gesehen" und "Der Sommer ist heiß".

Ventre tritt damit nach 27 Jahren in die Fußstapfen von Arnulf Prasch, der in den Bereichen Radio und Fernsehen weiterhin für das Landesstudio im Einsatz sein wird – als Moderator der Reihe "Servus, Srecno, Ciao" sowie bei Radio Kärnten und als Gestalter für "Kärnten heute". Nachdem das "Winter Open Air" pandemiebedingt zwei Jahre lang nicht am gewohnten Veranstaltungsort stattfinden konnte, stehen die zahlreichen Hitgaranten im nächsten Jahr wieder neben der Kaiserburg Talstation auf der Bühne. Stefanie Hertel wird an Ventres Seite stehen.

"Ich bin außer mir vor Freude, denn ich kenne die 'Musi' aus verschiedensten Blickwinkeln – ob als Zuseher vor dem Fernseher, als jahrelanger 'Warm-Upper' oder auch als Künstler mit meiner Band. Dass ich die Sendung jetzt aus einer weiteren Perspektive, als Moderator, erleben darf, erfüllt mich mit unbeschreiblich großer Dankbarkeit – es fühlt sich ein bisschen an wie heimkommen", strahlt Marco Ventre.