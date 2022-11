Die jüngsten Enthüllungen über türkise Machenschaften in der Ära von Sebastian Kurz färben auch auf den beginnenden Wahlkampf in Niederösterreich ab. Am 29. Jänner wählt Niederösterreich einen neuen Landtag, einer vom "Standard" veröffentlichten Market-Umfrage zufolge muss die Volkspartei unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit einem deutlichen Minus rechnen. 2018 fuhr man noch 49,6 Prozent ein, laut Market würde die ÖVP heute auf 38 Prozent abstürzen.