Wie "Nuklearna elektrarna Krško" (NEK) mitteilte, wurde das slowenische Atomkraftwerk (AKW) in Krško erfolgreich wieder in Betrieb genommen, nachdem es am 1. Oktober vom Netz gegangen war. Das Atomkraftwerk wird vom slowenischen Netzbetreiber Gen Energija betrieben und gehört je zur Hälfte Slowenien und Kroatien. Das Kraftwerk deckt etwa 40 Prozent des slowenischen und 15 Prozent des kroatischen Strombedarfs. Nach 32 Brennstoffzyklen und 513 Tagen Dauerbetrieb wurden zahlreiche planmäßige Revisionsarbeiten des in den 1970ern erbauten und 1983 in Betrieb genommenen Atommeilers durchgeführt.