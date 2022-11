Silvia Wisiak ist Behindertenfachkraft der Lebenshilfe, am Montag nimmt sie ausnahmsweise ein Mikrofon in die Hand, um ihre Kolleginnen und Kollegen einzustimmen: "Unsere Arbeit ist anstrengend, ein Knochenjob. Wir haben durch die Coronakrise geführt und dafür viel Applaus bekommen. Der Applaus zahlt aber keine Stromrechnungen." So ein Statement kommt bei der öffentlichen Betriebsversammlung von Lebenshilfe, Jugend am Werk und SOS-Kinderdorf gut an, die Kollegenschaft quittiert es mit kräftigem Beifall.