Die Chefin der Österreich Werbung (ÖW), Lisa Weddig (39), wird die Institution aus persönlichen Gründen verlassen, um in ihre Heimat Deutschland zurückzukehren. Weddig hat die Funktion seit Juni 2021 inne. Die 1983 in Göttingen geborene Weddig folgte der langjährigen Leiterin Petra Stolba nach.

Das Präsidium werde dem persönlichen Wunsch Weddigs nach einer einvernehmlichen Auflösung ihres Vertrags nachkommen, heißt es aus der ÖW. "Die Ausschreibung der ÖW-Geschäftsführung wird zeitnah erfolgen. Um einen guten und verlässlichen Übergang sicherzustellen, wird Lisa Weddig bis März 2023 für die Weiterführung der Geschäfte zur Verfügung stehen und gemeinsam mit dem Management-Team Stabilität gewährleisten. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch eine Entscheidung über die Nachfolge getroffen werden", teilt Tourismus-Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann mit.

Lisa Weddig verbrachte ihre berufliche Laufbahn vor der ÖW bei einem der größten Reiseunternehmen der Welt, dem Tui-Konzern. Zwölf Jahre lang war die studierte Tourismusökonomin dort tätig, zuletzt und seit 2015 als Geschäftsführerin von Tui Österreich, zuständig für Österreich und Osteuropa, 650 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 700 Millionen Euro. Davor war sie unter anderem Direktorin für Flug, Hotel und Revenue Management und Head of Pricing der Robinson Club GmbH. In ihre Zeit als Tourismuswerberin fiel der Neu-Start des Tourismus in Zeiten der Corona-Pandemie. Sie wolle die Sehnsüchte nach Urlaub in Österreich "noch mehr wecken" und die Präsenz Österreichs im internationalen Wettbewerb auf allen Kanälen ausbauen.

Die Österreich Werbung beschäftigt 200 Mitarbeiter weltweit. Sie befindet sich zu 75 Prozent in Händen des Tourismusministeriums, die restlichen 25 Prozent hält die Wirtschaftskammer Österreich.