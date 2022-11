Kommen neue Atombomben auf den von den US-amerikanischen Streitkräften betriebenen Nato-Stützpunkt in Aviano in der Region Friaul-Julisch Venetien? "Die neuen Nuklearsprengkörper kommen bald nach Aviano, die Nato beeilt sich", titelt etwa die Friauler Tageszeitung "Messaggero Veneto". Sie beruft sich dabei auf einen in der US-Zeitung "Politico" Ende Oktober veröffentlichten Bericht.