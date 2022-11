Die niederösterreichische Landtagswahl findet am 29. Jänner 2023 statt. Der Termin wurde am Donnerstag in einem Pressestatement nach Parteiengesprächen im Palais Niederösterreich in Wien von ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger offiziell bekannt gegeben. Das Datum muss noch von der Landesregierung beschlossen werden.

Theoretisch hätte sich die Niederösterreicher noch bis zum 19. März Zeit lassen können, angesichts der Ungewissheit, was neue Enthüllungen im Umfeld der Schmid-Chats noch bringen können, hat man sich für den frühestmöglichen Termin entschieden.

ÖVP drohen Verluste

Zuletzt war das Landesparlament am 28. Jänner 2018 gewählt worden. Die ÖVP hatte trotz Verlusten mit 49,63 Prozent (nach 50,79 Prozent 2013) und 29 von 56 Abgeordneten die absolute Mandatsmehrheit verteidigt. Die SPÖ hatte von 21,57 auf 23,92 Prozent leicht dazugewonnen und ihre 13 Sitze gehalten. Die FPÖ hatte von 8,21 auf 14,76 Prozent zugelegt und ihre Mandate auf acht verdoppelt. Die Grünen hatten ein Minus von 8,06 auf 6,43 Prozent verzeichnet und einen ihrer zuvor vier Sitze verloren. Die NEOS hatten beim ersten Antreten 5,15 Prozent und drei Mandate erreicht.