Der Film "Corsage" der Grazer Regisseurin Marie Kreutzer (45) über Kaiserin Sisi, der zuerst in Cannes in der Nebenreihe "Un Certain Regard" lief (wo Vicky Krieps für die beste Leistung ausgezeichnet wurde) und nun Österreichs Beitrag zu den Academy Awards ist, erhielt beim London Film Festival den Preis für den besten Film im offiziellen Wettbewerb, wie am Sonntagabend (16. Oktober) vor dem Abschlussabend des Festivals bekannt gegeben wurde.

Die Jury erklärte, dass der "meisterhaft umgesetzte" Film "für seine fesselnde und originelle Interpretation des Lebens der österreichischen Kaiserin Elisabeth" gewonnen hat und fügte hinzu, dass sie "von Vicky Krieps' erhabener Darstellung einer Frau aus der Zeit, die in ihrer eigenen Ikonographie gefangen ist, und von ihrer rebellischen Sehnsucht nach Befreiung völlig verführt wurde".

"Das Schönste an meinem Job ist es, mit so vielen großartigen Kreativen und Künstlern zusammenzuarbeiten und Tag für Tag etwas gemeinsam zu erschaffen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt", sagte Kreutzer Hollywood Reporter und fügte hinzu: "Ich freue mich für uns alle, dass es so gut geworden ist und dass die Leute den Film so sehr lieben."