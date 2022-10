Der König, so streut es der Palast, will sparen, den Hofstaat verschlanken. Dutzende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Und dennoch bieten sich noch exklusive Möglichkeiten, im nahen und weiteren Umfeld des neuen britischen Königs Charles III. arbeiten zu können. Aktuell sucht "The Royal Household" zumindest sieben neue Mitarbeiter.