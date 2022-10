Heimlich, still und recht unbemerkt kletterten die Immobilienpreise in Kärnten während der Coronajahre in lichte Höhen und "überholten" die Immobilienpreise in der benachbarten Steiermark. Während sich österreichweit das Tempo der Preissteigerungen wegen höherer Kreditzinsen einbremst, zeigen die Preise in Klagenfurt und Villach laut Erhebung der Immobiliendatenexperten Immounited weiter steil nach oben. Mit mehr als 20 Prozent Plus bei Eigentumswohnungen sind die Preissteigerungen österreichweit mit an der Spitze.