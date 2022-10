Es war die erste Testwahl während der Energiekrise, und sie stärkste SPD, Grüne und AfD: Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil ist bei der Landtagswahl in Niedersachsen erneut stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten liegen laut den 18.00-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF trotz Verlusten vor der CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann.

Laut ARD kommt die SPD auf 33,5 Prozent der Stimmen, die CDU auf 27,5 Prozent. Die Grünen haben stark zugelegt und kommen laut den Prognosen auf 14 bis 14,5 Prozent (2017: 8,7 Prozent).

Die FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag zittern, die Linke scheitert mit zweieinhalb Prozent erneut an der Fünfprozenthürde.

Derzeit regieren SPD und CDU in einer Großen Koalition mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, hofft dabei allerdings auf eine Neuauflage von Rot-Grün. Ein solches Bündnis hatte Weil schon von 2013 bis 2017 angeführt. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, schließt hingegen auch eine erneute Große Koalition nicht aus.