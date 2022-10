Kärntner Landtag, Außenministerium, österreichische Botschaft in den Niederlanden, Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher und Übersetzer. Der Aufwand war groß und dennoch umsonst. Denn Thomas Schmid ist heute, Mittwoch, beim Hypo-Untersuchungsausschuss in Kärnten nicht aufgetaucht.

Doch der Kärntner Landtag hat nichts unversucht gelassen – durfte er auch nicht –, um dem Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz eine Ladung zukommen zu lassen. Das geht aus vorliegenden Unterlagen hervor. Am 2. September wurde das Schreiben von Landtagspräsident Reinhart Rohr versandt, samt mehr als 20 Seiten an Erklärungen. Die Abgeordneten wollen Schmid zu seiner Rolle bei den Verhandlungen zwischen Kärnten und dem Bund befragen. Der Tiroler war zur Zeit der Hypo-/Heta-Abwicklung Generalsekretär im Finanzministerium.

Besuche in Boxmeer

Aber weil Schmid nicht in Österreich gemeldet ist, wird es kompliziert: Die Ladung ging ans Parlament, dann ins Außenministerium und von dort weiter an die österreichische Botschaft in den Niederlanden. Denn dort, in der Gemeinde Boxmeer wenige Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt, ist Thomas Schmid laut Register gemeldet. Die Botschaft beauftragte ihren Vertrauensanwalt und der schickte wiederum einen Gerichtsvollzieher los.

Dieser hat dreimal versucht, Schmid die Ladung persönlich zu übergeben. Nachdem am 29. September auch der dritte und letzte Versuch erfolglos war, hinterließ er das Schreiben samt entsprechender Vermerke in Schmids Briefkasten. Damit sei "die Ausfolgung rechtskräftig", wie es im übersetzten Bericht des Gerichtsvollziehers heißt. So weit, so erfolglos.

Aber damit steht Kärnten nicht alleine da: Auch die Abgeordneten zum ÖVP-U-Ausschuss in Wien hätten viele Fragen an Thomas Schmid. Doch auch für sie ist der Wahl-Niederländer nicht greifbar.

Weil Schmid heute nicht in Klagenfurt erschienen ist, werde eine Beugehaft überlegt, berichtet der ORF. In einer internen Sitzung nach dem Untersuchungsausschuss wird über die Causa beraten. Die FPÖ hat die Leitung des U-Ausschusses inne.