Kärntner Landtag, Außenministerium, österreichische Botschaft in den Niederlanden, Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher und Übersetzer. Der Aufwand war groß und dennoch umsonst. Denn damit, dass Thomas Schmid am Mittwoch im Hypo-Untersuchungsausschuss in Kärnten aufkreuzt, rechnet niemand. So sind für seine Befragung auch nur 15 Minuten eingeplant.