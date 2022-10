In Österreich dreht Burger King auf Plakaten den Spieß um: "Normal oder mit Fleisch?", fragt man – und meint in der Unterzeile damit den Umstand, "fast unser gesamtes Sortiment" nunmehr auch auf Pflanzenbasis anzubieten. In Wien hat sogar ein rein veganes Restaurant der Burger-Kette eröffnet.

In Deutschland wird das Unternehmen unterdessen von einem Skandal erschüttert. In der Sendung von "Team Wallraff" wurde unter anderem vom Verkauf alter Lebensmittel und mangelnder Hygiene in einzelnen Restaurants berichtet. Zudem würden Mitarbeiter ausgebeutet. Und fleischlose Produkte würden immer wieder durch fleischhaltige ersetzt, wenn diese gerade nicht verfügbar waren.

Konsequenzen

Die Ausstrahlung der Reportage hatte für die Fast-Food-Kette bereits Konsequenzen: Sie ist nun das V-Label los, ein Qualitätssiegel für vegane und vegetarische Produkte. Nun hat Burger King auch fünf Filialen vorübergehend geschlossen. Man nehme "die erhobenen Vorwürfe sehr ernst", teilte Burger King am deutschen Sitz in Hannover mit. Die im Beitrag gezeigten Restaurants würden temporär geschlossen und genau überprüft.