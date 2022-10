Wenn es um Kochkunst auf höchstem Niveau geht, dann führt seit Jahren kein Weg an einer Frau vorbei: Ana Roš, 48-jährige Slowenin, die sich vor 20 Jahren das Kochen selbst beibrachte. In Kobarid im Soča-Tal übernahm sie das elterliche Gasthaus Hiša Franko und mit einer Folge in der Netflix-Doku-Soap "Chefs Table" wurde sie zur Berühmtheit. 2017 wurde sie zur besten Chefköchin der Welt gewählt, mittlerweile ist ihre Küche mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet. Auch 2022 gibt es bei den "Best Chef Awards" keine Köchin, die ihr das Wasser reichen kann.

Bäckerei

Am Freitag eröffnete die Verfechterin des "Slow Food" das nächste schmackhafte Kapitel in ihrer Karriere: die Bäckerei "Pekarna Ana" in der Slovenska cesta im Zentrum von Ljubljana. Und wie nicht anders zu erwarten, bildeten sich schon am Eröffnungstag Menschenschlangen vor der Tür des neuen Kulinarik-Tempels für Gebäck und Sauerteig.

Geführt wird die Bäckerei von Nataša Đurić, die schon seit Jahren die Leitung für die Backwaren in der Hiša Franko hat. Gemeinsam mit Ana Roš und einem jungen Team aus Konditoren wurde monatelang am Angebot gefeilt. Alleine die Herstellung der Croissants dauert drei Tage, wie Đurić gegenüber dem Kulinarik-Magazin "Odprta kuhinja" erzählt: "Am ersten Tag knete ich den Teig, am zweiten Tag folgt das Laminieren und Falten der Butter- und Teigschichten, dann ruht und geht der Teig auf. Gebacken wird am dritten Tag".

Cruffins

Neben Brot in diversen Mischungen, mit exotischen Beigaben wie karamellisierten Zwiebeln, confiertem Knoblauch, Thymian, Samen und Früchten wird es auch klassische Baguettes geben. Das Angebot soll immer wieder variieren. Ein besonderes Geschmackserlebnis versprechen die "Cruffins". "Eine Mischung aus Croissant und Muffin, da der Blätterteig in einer Muffinform gebacken wird", erklärt Nataša Đurić. Die soll es sowohl in Süß als auch in Salzig geben.