Am Wochenende geht in Triest wieder die berühmte alljährliche Segelregatta "Barcolana" über die Bühne. Die Infrastruktur ist bereits aufgebaut und die ersten Wettfahrten gab es ebenfalls schon. Die größte Segeljacht der Welt, die "A", liegt auch nach wie vor in Triest vor Anker. Sie wurde heuer im Frühjahr im Rahmen einer EU-weiten Aktion gegen Putin-freundliche Reiche beschlagnahmt, da ihr Besitzer Andrei Melnitschenko zu ihnen gezählt wird. Laut "Forbes" besitzt er ein Vermögen von rund 18 Milliarden Dollar.