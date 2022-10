Jeder, der Amira Pocher kennt oder ihr auf Social Media folgt, weiß, dass sie ein riesengroßer Weihnachtsfan ist. Bei den Pochers zu Hause darf es auch unterm Jahr gerne einmal ein Weihnachtsfilm sein. Wie in einem (Weihnachts-)Film dürfte sich die gebürtige Kärntnerin am vergangenen Wochenende gefühlt haben. Gemeinsam mit Freunden und Familie wurde Weihnachten gefeiert. Und das am 30. September!

Der Grund dafür war ein ganz besonderer: Amira feierte nämlich am 28. September ihren 30. Geburtstag. Freunde und Familie überraschten sie daher mit einer Christmas-Party im Alpenpark Neuss, einer Skihalle in Nordrhein-Westfalen. Die 30-Jährige hatte nichts davon gewusst und konnte, wie auf Instagram-Videos zu sehen ist, kaum fassen, was da gerade passiert. Oliver Pocher "sang" für sie "Last Christmas" von Wham. Angestoßen wurde mit Punsch. Und auch ein echter Christbaum durfte natürlich nicht fehlen. "Wenn Amira Pocher Geburtstag hat, feiert man Weihnachten auch schon im September", postete einer ihrer Freunde.

Und dann kam Otto

Viel Spaß hatten die Gäste auch beim Rodeln, in der Skihalle ist schließlich das ganze Jahr über Winter. Als Überraschungsgast stand dann plötzlich Komiker Otto Walkes vor Amira Pocher. Er ließ es sich – ebenso wie Amiras Großeltern – nicht nehmen, ihr zu ihrem runden Geburtstag zu gratulieren.