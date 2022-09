Es ist ein ganz besonderes Wochenende für Melissa Naschenweng. Und es geht Schlag auf Schlag. Seit heute, Freitag, ist das neue Album des Kärntner Schlagerstars auf dem Markt. Dieses trägt den Titel "Glück", 14 Songs sind darauf zu hören. Auf Instagram lief der Countdown bis zur Veröffentlichung, von Naschenweng gab es in den vergangenen Tagen immer wieder kurze Hörproben. "Gar nicht so einfach für mich, euch in wenigen Worten zu beschreiben, was dieses Album für mich bedeutet, denn ich glaube wirklich es ist eines meiner persönlichsten Alben geworden!", so die Kärntnerin.