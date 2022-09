In Russland sind bei einem Amoklauf an einer Schule einer Agenturmeldung zufolge neun Menschen getötet worden. 20 weitere Personen seien verletzt worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Ria am Montag. Unter den Opfern seien mehrere Kinder. Der Täter sei bisher nicht identifiziert. Ischewsk ist die Hauptstadt der Republik Udmurtien im Westen Russlands.

Laut Berichten wurde die Schule evakuiert. Der Attentäter soll einen Wachmann erschossen haben und dann in die Schule gegangen sein. Dort soll er in Klassenzimmern gestürmt sein und das Feuer auf Kinder eröffnet haben.

Bei den Toten soll es sich um fünf Schulkinder, zwei Lehrer und zwei Wachleute handeln. Der Täter soll sich selbst erschossen haben.

"In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt", hatte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat gesagt. "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzten", sagte er.

Zu den Hintergründen der Tat in der Stadt rund 1.200 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau gab es zunächst keine Angaben. In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen mit vielen Toten und Verletzten.