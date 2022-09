Die Freude steht Kevin Eglauer ins Gesicht geschrieben, als er uns an seinem Arbeitsplatz empfängt. Im AIZ-Unternehmerzentrum in Zeltweg, ganz oben im vierten Stock, steht nun sein Schreibtisch in den Büroräumlichkeiten der Solutionbox Informationstechnologie GmbH. Keine Spur mehr von Frust, Enttäuschung, Resignation – Kevin hat seinen Traumjob gefunden. "Ich bin sehr dankbar, dass ich endlich arbeiten darf", strahlt der 20-Jährige.