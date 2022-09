Das „Star Wars“-Universum steckt seit geraumer Zeit in einer kreativen Sackgasse. Nachdem es Rian Johnson 2017 mit „Die letzten Jedi“ „gewagt“ hatte, den etablierten Erzählkosmos ordentlich aufzurütteln, zeigten sich einige Fans empört. Als Reaktion darauf gingen Disney und Lucasfilm fortan auf Nummer sicher. Anstatt neue Welten zu erschaffen, setzte man in erster Linie auf Vertrautes: altbekannte Figuren, Planeten und Szenarien wurden recycelt. Die widersprüchlichen Erwartungen des Fantums blieben trotzdem unerfüllt. Der Fokus der Marke hat sich indessen deutlich in Richtung Streaming verschoben.

Auf Disney+ wird die Science-Fiction-Reihe nun abermals in Serienform erweitert. „Andor“ erzählt die Vorgeschichte zum 2016 erschienenen Kinofilm „Rogue One“ und bringt wieder frischen Wind in das verstaubte Franchise. Die neueste „Star Wars“-Story setzt fünf Jahre vor den Geschehnissen des Spin-Offs an und widmet sich dem titelgebenden Cassian Andor (Diego Luna: eine charismatische Darbietung). Genauer gesagt wird dessen Wandlung vom einfachen Dieb hin zum essenziellen Bestandteil der intergalaktischen Rebellion gegen das Imperium geschildert.





Serienmacher Tony Gilroy (Schöpfer der „Bourne“-Reihe) ließ bereits vorab verlauten, dass sich die Serie im Gegensatz zu „The Book of Boba Fett“ und „Obi-Wan Kenobi“ nicht dem gegenwärtigen Nostalgietrend beugen würde. Große Worte, die eingehalten wurden. Man entfernt sich von den gewohnten Zutaten des Franchise und beweist eindrücklich, dass „Star Wars“ weit mehr zu bieten hat als Jedis, Siths und dem bewährten Skywalker-Clan.

Die ersten vier Episoden gleichen in ihrer Aufmachung einem Spionage-Thriller mit bedrückendem Grundton. Anhand von Rückblenden wird die traumatische Vergangenheit der Titelfigur aufgearbeitet, die nicht unabsichtlich Erinnerungen an diverse Flüchtlingsschicksale weckt. Die Szenerien fühlen sich roh und dreckig an, das Schauspielensemble überzeugt – allen voran Stellan Skarsgård ragt als geheimnisvoller Rebell heraus. Menschliches Drama bietet willkommene Abwechslung im sonst oft hektischen Kosmos. Die weit, weit entfernte Galaxie hat sich lange nicht mehr so groß angefühlt.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)



„Andor“ ist auf Disney+ zu sehen.