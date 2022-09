Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat gegen einen 74-jährigen Wiener Anklage erhoben, der jahrzehntelang Feriencamps in der Steiermark, Tirol und Vorarlberg organisierte und bei einem dieser Zeltlager 2009 in Tirol einen damals neunjährigen Buben sexuell missbraucht haben soll. Der Mann muss sich am 19. Oktober vor einem Schöffengericht in Innsbruck verantworten, bestätigte Andreas Stutter, Vizepräsident des Landesgerichts Innsbruck, einen Bericht der "Salzburger Nachrichten".