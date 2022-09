Seit einiger Zeit fehlt ein markantes Stück der Skyline von Tarvis. Der schon seit Längerem nicht mehr neonbeleuchtete Schriftzug NEVADA, den man sah, wenn man vom Kirchplatz über die Hauptstraße schaute, wurde abmontiert. Der Name des Hotels Nevada kommt auch nicht mehr auf das Hausdach. "Jemand hat die Buchstaben gekauft", sagt Donato Amoroso. Er betreibt das auch bei Kärntnern sehr beliebte Hotel Haberl in unmittelbarer Nähe des Nevada, das er im Vorjahr um 750.000 Euro bei einer Versteigerung erworben hat.

Nach der Sanierung um zwei Millionen Euro hat er das seit 2015 geschlossene Hotel heuer im Sommer wiedereröffnet. "Wir haben ein Jahr lang restauriert", sagt Amoroso. In einer ersten Stufe wurden 33 Zimmer hergerichtet und inklusive Frühstück vermietet. Die Zahl der Zimmer soll auf 50 bis 100 anwachsen. Es ist auch ein Wellnessbereich geplant, der innerhalb der kommenden zwei Jahre um ein Hallenbad erweitert werden soll.

Pizzeria öffnet wieder



Alles schön und gut. Aber was interessiert uns Kärntner wirklich im Zusammenhang mit dem Nevada? Das bis zur Schließung beliebte Restaurant. Er soll Anfang Oktober wieder durchstarten. "So um den 5. herum. Außerhalb der Saison ist Dienstag Ruhetag. Warme Küche wird es von 12 bis 15 Uhr und 18.30 bis 22 Uhr geben", so Amoroso. Die große Eröffnungsparty hat er für Dezember geplant.