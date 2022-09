Zwischen extremer Geheimhaltung und greller Zurschaustellung intimer Details – zwischen diesen beiden Gegensätzen bewegen sich Stars nur allzu oft. Kanye West, Ex-Mann von Kim Kardashian, hat jetzt einen privaten SMS-Streit mit seiner Ex veröffentlicht. Thema: Ihre gemeinsamen Kinder, ihre neue Schule und dass diese keine "Sextapes" machen sollen.

Damit will West daran erinnern, wie Kardashian berühmt geworden ist: Durch ein 2007 veröffentlichtes privates Sexvideo, dass sie mit dem Sänger Ray J zeigt. Zunächst regt sich Kanye West darüber auf, dass seine Kinder nicht auf die "Sierra Canyon" gehen sollen, eine Schule. "My kids going to Donda", schreibt der Rapper. West selbst besuchte die Donda-Academy in Kalifornien. Kim Kardashian will jedoch, dass der Rapper die Diskussion lässt – dieser hört aber nicht auf.

Laut Sky-News schreibt West weiter: "No, we need to talk in person. You don't have say of where the kids go to school. Why get say say (sic), Cause you half white?" (Wir müssen persönlich reden. Du kannst nicht bestimmen, wo die Kinder zur Schule gehen ...)

Und dann holt West noch aus und fügt hinzu: "They will not do playboy and sex tapes." (Was zu Deutsch ungefähr bedeutet: Sie werden keine Playboy-Geschichten und Sexvideos machen). West meinte auch, dass Pornografie seine Familie zerstört hätte.

Es ist sicherlich nicht das letzte Kapitel, das in diesem öffentlichen Streit zweier sehr berühmter Menschen geschrieben wird.