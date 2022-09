Schauspieler Sky du Mont ("Der Schuh des Manitu") hat eine neue Freundin. Wie der 75-Jährige der "Bild" (Mittwoch) sagte, ist er seit fünf Monaten mit der österreichischen ORF-Journalistin Julia Schütze (46) zusammen. "Ja, wir sind ein Paar. Uns geht es gut und wir haben Pläne." Das Paar hatte sich demnach im Jänner bei einem Interview für Schützes Podcast "#Talk2Me" kennengelernt. Laut "Bild" fand das Gespräch online statt, sie saß im ORF-Landesstudio in Klagenfurt am Wörthersee, er in seiner Wohnung in Elbnähe.

Wie "Bild" weiter berichtete, hatte Schütze den Schauspieler schon 2017 einmal interviewt. Gefunkt habe es aber erst beim zweiten Aufeinandertreffen.

Sky du Mont war insgesamt viermal verheiratet. Aus zweiter Ehe hat er einen Sohn mit der französischen Schauspielerin Diane Stolojan sowie eine Tochter und einen Sohn mit seiner vierten Ehefrau, der Schauspielerin Mirja du Mont. Das Paar trennte sich 2016 nach 16 Jahren Ehe.