Zugegeben, ein Fazit sollte für gewöhnlich am Schluss kommen. Wenn es sich bei rund 70.000 Menschen im Ernst-Happel-Stadion aber so anfühlt, als wäre man bei einem gemütlichen Wohnzimmerkonzert, hat der Interpret – in diesem Fall Ed Sheeran – doch etwas richtig gemacht. Bodenständig, mit vollem Einsatz und sowohl alleine als auch mit seiner Band hat er das erste der beiden Wiener "+-=÷x"-Tour-Konzerte (schlicht "The Mathematics Tour") präsentiert.