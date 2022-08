Ein dreifach geimpfter Klagenfurter hatte heuer im Frühjahr eine Omikron-Infektion samt schwerem Verlauf. Medienberichte, wonach es impfkritische Ärzte gebe, die Gleichgesinnte mit Fake-Impfungen versorgen, machten ihn stutzig, war doch bei seiner Erstimpfung am 10. April 2021 am Klagenfurter Messegelände einiges dubios abgelaufen: Er wurde überraschend in eine Box gebeten, wo ihm andere Personen erklärten, diese Impflinie sei für "eine spezielle Klientel" reserviert. Schließlich wurde die Impfkarte nicht abgestempelt, die Unterschrift war unleserlich.