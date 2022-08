Am morgigen Dienstag wird Österreich 600 Tage ohne gesetzliche Klimaziele erreicht haben. Zwar will Österreich bereits 2040 klimaneutral sein - und muss es für die EU spätestens 2050 - wie dieses Vorhaben aber gelingen soll, ist unklar. Denn gesetzliche CO₂-Reduktionsziele gibt es in Österreich seit Auslaufen des alten Klimaschutzgesetzes 2020 nicht mehr.