Besonderer "Besuch" an diesem Wochenende in Cavallino an der Oberen Adria: Urlauber posteten am Samstag in sozialen Netzwerken Fotos eines Hais. Der kleine, etwa einen Meter lange Raubfisch hatte sich dort ganz in die Nähe des Strandes verirrt. "Wo ein Baby-Hai, da sind auch Mama- und Papa-Hai sicher nicht weit weg", scherzt ein Gast auf Facebook.

Uneinig ist man sich, um welchen Hai es sich dabei handelt. Es wird vermutet, dass es ein Glatthai war. Auch andere Urlauber berichten auf Facebook von ihren Hai-Begegnungen. Eine solche endete im Jahr 2017 für einen Jesolo-Urlauber schmerzhaft. Der Österreicher hatte damals einen kleinen, gestrandeten Hai zurück ins Meer ziehen wollen und wurde von diesem gebissen.

Der kleine Hai, der sich am Samstag verirrt hat, wurde schließlich von Bademeistern wieder in Richtung offenes Meer geleitet.