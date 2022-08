Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö ist am Freitag einer der beiden Verletzten gestorben. Ein Mann sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine verletzte Frau werde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Die Polizei erklärte, sie habe einen Jugendlichen festgenommen, bei dem es sich mutmaßlich um den Täter handle. Sie schloss ein mögliches terroristisches Motiv aus.

Die Polizei erklärte, es handle sich mutmaßlich um einen "isolierten Vorfall im Zusammenhang mit dem kriminellen Milieu". Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, ein Mensch habe wahllos auf Menschen in dem Einkaufszentrum Emporia geschossen. Dies wurde von der Polizei nicht bestätigt.

Im Juli waren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, die rund 30 Kilometer von Malmö entfernt ist, drei Menschen bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum getötet worden.