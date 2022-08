Österreichs Pegelstände sinken. In einigen Bundesländern trocknen erste Gewässer aus, jetzt droht sogar das Trinkwasser knapp zu werden, etwa in Oberösterreich. "Aufgrund der anhaltenden Witterungsverhältnisse bitten wir dringlich darum, vom Rasensprengen und Befüllen von Schwimmbecken etc. abzusehen", appelliert Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl (VP) diese Woche an die Gemeindebewohnerinnen und -bewohner. Auch in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) sind die Einwohner zum Wassersparen aufgerufen, heißt es vom Land. In den Oberläufen im Innviertel sind bereits kleinere Gewässer trocken gefallen.