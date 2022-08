Frequency

Mit dem Nova-Rock-Festival auf den Pannonia-Fields in Nickelsdorf wird im Juni der Rock-Sommer traditionsgemäß eröffnet, mit dem Frequency in St. Pölten klingt er schön langsam aus. Nach zwei pandemiebedingten Absagen geht das Frequency heuer von 17. bis 20. August über die Bühne(n). Sowohl Drei-Tages-Festivalpässe als auch Tageskarten sind nicht mehr zu haben, das Festival ist seit der Vorwoche „sold out“. Rund 50.000 Gäste werden laut Veranstalter Harry Jenner pro Tag erwartet.

Bei den Besuchern handelt es sich laut Jenner um einen „Mix aus 20er-, 21er- und 22er-Leuten“. Denn Karten für das abgesagte Frequency 2021 konnte man gegen solche für das heurige Festival eintauschen, und auch 2020 konnte man bereits für die nächste Ausgabe buchen. Ein Großteil der Besucher hätte dieses Angebot auch angenommen, berichtet Jenner von der Treue und Solidarität der Frequency-Fans.

Musikalisch gesehen hat sich das lange Warten nur bedingt gelohnt, das Line-up hat keine wirklichen internationalen Höhepunkte zu bieten. Zu den Headlinern zählen die Festival-Stammgäste und Cross-over-Rapper Cypress Hill. Massentauglich ist auf alle Fälle Pop-Sänger Jason Derulo, der mit 42 Millionen Followern aktuell unter den TikTok-Superstars rangiert. Der Schotte Lewis Capaldi zählt mit seiner kraftvoll-charmanten Stimme ebenfalls zu den Streaming-Stars der neuen Generation.

Musikalisch spannend verspricht der Auftritt der Gruppe Glass Animals aus dem englischen Oxford zu werden. Die Band steht für intelligenten, genresprengenden Pop in der Tradition von Alt-J und den Foals. Hip-Hop-Einflüsse, Post-Dubstep-Beats, Marimbaklänge und eine Prise Psychedelic prägen den diversen Sound, dazu die verhuschten Lyrics von Sänger Dave Bayley.

Bekannte Gesichter unter den heimischen Acts: Die derzeit omnipräsente Band Bilderbuch wird wieder die Hit-„Maschin“ anwerfen und Songs aus ihrem neuen Album „Gelb ist das Feld“ in die Menschenlandschaft pflanzen, Rapper RAF Camora wird für brodelnde Festivalstimmung sorgen, und Kollege Yung Hurn ist ebenfalls zuständig für gehörigen Bühnenwirbel und zudem für geschmacksunsichere Textergüsse.

frequency.at

Picture On

Wer Menschenmassen meiden möchte und kleinere, aber feine Festivals vorzieht, der ist beim Picture-On-Festival in Bildein im südlichen Burgenland bestens aufgehoben. Die Hauptbühne befindet sich unterm Kirchturm, die Uhudlerbühne im malerisch-gemütlichen Apfelgarten. Das Festival findet am 12. und 13. August statt, und das Programm kann sich wieder sehen oder vielmehr hören lassen: Marla Glen wird einen süffigen Cocktail aus Blues, Soul und Jazz mixen, die New Model Army den britischen Folk-Punk aufleben lassen, engagierten Melodic-Hardcore liefern Anti-Flag, die heimische Szene ist mit Kerosin95, Steaming Satellites, Buntspecht, Gnackwatschn und The Incredible Staggers gut vertreten.

pictureon.at

Metal on the Hill

Einmal im Jahr verwandelt sich die Mur-Metropole zur glühenden Metall-Hauptstadt, und dann pilgern wieder zahlreiche Fans der härteren Klänge den Schloßberg hinauf Richtung Kasemattenbühne. Das von Napalm Records, dem steirischen Metal-Label von Weltruhm, veranstaltete Festival „Metal on the Hill“ findet heuer bereits zum sechsten Mal statt, diesmal am 12. und 13. August. Auszug aus dem diesjährigen Line-Up: Lacuna Coil, Batushka, Hiraes, Ignea, Straovarius, Destruction, Visions of Atlantis, Megaherz und viele mehr.

Besonders viele Besucher dürfte die Band Megaherz anlocken. Die Gruppe wurde 1993 in München gegründet und zählt neben Oomph! und Rammstein zu den frühesten Vertretern der Neuen Deutschen Härte. Als Vorbild für die bayrischen Metallarbeiter gelten die US-Band Megadeth und – ja, richtig gelesen! – die Wildecker Herzbuben, daraus entstand auch der Name Megaherz. In ihren Texten behandelt die Band Themen wie unerfüllte oder ausgebrannte Liebe, Verlust, Alltagsprobleme oder soziale Missstände. Ihr Motto: Hart, aber herzlich.

Eine (Erfolgs-)Geschichte für sich ist jene des Veranstalters: Napalm Records. Die Firma mit Sitz in Eisenerz ist das weltweit einzige Independent Label für Heavymetal- und Hardrock, fast 200 Band stehen unter Vertrag. Anfang des Jahres kam es zu einer millionenschweren Kooperation zwischen Austrovinyl und Napalm Records und der Errichtung eines neuen Schallplatten-Presswerks in Fehring.

metal-on-the-hill.com