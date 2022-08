Christoph Strasser hat das Transcontinental Race gewonnen. Der Kraubather gewann das Rennen von Geraardsbergen in Belgien nach Burgas am Schwarzen Meer in 9 Tagen und 14 Stunden. Als er beim letzten Checkpoint ankam, waren die ersten Verfolger noch stundenlang vom Ziel entfernt. "Dass ich bei meiner ersten Teilnahme an einem spektakulären Rennen der Schnellste bin, ist fast unglaublich", sagte der sechsfache Sieger des Race Across Americas. Erstmals wagte sich Strasser an ein "Unsupported"-Rennen. Dabei ist Hilfe von außen nicht erlaubt. In den ersten 48 Stunden schlichen sich bei dem Steirer einige Fehler und Missgeschicke ein. "Dann habe ich mich aber besser eingestellt und bin auch mit dem Navigieren besser zurechtgekommen. Wir sind durch unglaublich schöne Landschaften gefahren, aber ich habe nicht alles so genau wahrgenommen. Immerhin ist das noch immer ein Rennen."