"Statt tiefblau oder kristallklar-blau, so wie das Wasser in den mit dem Gütesiegel qualifizierten Badeorten am Meer sein sollte, sieht man entlang der Strände von Alberoni bis San Nicolò ein Farbenspiel, das von grün, über Cola-braun bis schwarz reicht", berichtet die Veneto-Ausgabe der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino" am Dienstag. Auch wenn die Umweltschutzbehörde des Venetos sagt, das Wasser stelle für Badende keinerlei Gesundheitsgefahr dar, gingen laut Berichten viele Menschen lieber nicht entlang der betroffenen Strände schwimmen. Für jene, die schwimmen wollten, sei es unmöglich gewesen sein, nicht mit Algen in Berührung zu kommen.

Laut "Il Gazzettino" sind die Quallen täglich und zahlreich an den Stränden von Bibione bis Rosolina zu sehen. Dem Tourismus kommen derartige Naturphänomene höchst ungelegen, besonders während der Hauptsaison. Berichte in deutschsprachigen Medien über das Aufkommen von Quallen veranlassen jetzt Bürgermeister der Küste im Veneto gemeinsam mit dem Tourismusreferenten des Venetos dazu, eine Aufklärungskampagne zu starten. Diese trägt den Titel "Quallen im Meer, sauberes Wasser".

"Die Quallen in unserem Meer sind ungefährlich. Das bestätigen auch Biologen. Das Meer ist ein Ökosystem, das noch mehr als andere den klimatischen Veränderungen unterliegt. Heutzutage sind Quallen und Delfine an der ganzen Oberen Adria zu sehen. Auf den 150 Kilometer langen Stränden der Küste des Venetos werden Kontrollen und Analysen garantiert. Das bestätigt die große Aufmerksamkeit, die wir dem Tourismus zollen. Von unserem Verantwortungsbewusstsein der Umwelt gegenüber ganz zu schweigen", sagte Federico Caner, Tourismusreferent der Region Veneto, dem "Il Gazzettino".

In regelmäßigen Abständen und bei den kleinsten Auffälligkeiten vermehrt, wird auch das Meer entlang der Badestrände an der Küste von Friaul-Julisch Venetien kontrolliert. So zogen auch Wissenschaftler des Triester "Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale" in Lignano vor wenigen Tagen Wasserproben zur Untersuchung.