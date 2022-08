Seit Wochen ist es an der Oberen Adria fast ununterbrochen heiß. Auch das Meer hat konstant zwischen 25 und 26 Grad. An einigen besonders heißen Tagen wurden sogar 28 Grad Wassertemperatur gemessen. Das sorgt dafür, dass man sich auch ganz in der Nähe Kärntens wie in der Karibik fühlen kann. Allerdings bringt das auch diverse Unannehmlichkeiten mit sich. In Lignano trüben derzeit Algen die Badefreuden, wie die Montags-Ausgabe der Tageszeitung "Messaggero Veneto" berichtet. Seit dem Wochenende ist das Meer nicht mehr glitzernd blau, sondern unansehnlich rötlich-braun. Viele Badegäste fragten besorgt bei den Bademeistern nach, was das denn zu bedeuten habe. Die Antwort lässt noch auf sich warten, denn die Ergebnisse der gezogenen Wasserproben sind für heute Abend zu erwarten.