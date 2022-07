Am 25. August wird sie ausgerollt, die Impfkampagne der Stadt Graz. Anfang Juni hat Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) ja Agenturen eingeladen, Konzepte zu präsentieren - mit Engarde wurde ein Sieger gekürt. 2,7 Millionen Euro stehen insgesamt zur Verfügung, "davon gehen 90.000 Euro an die Agentur", so Krotzer. Ein Teil fließt dann in klassische Information, "aber das Geld soll auch einen direkten Mehrwert für die Grazerinnen und Grazer bringen".