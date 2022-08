"Ein Vogelschiss bringt Glück" heißt es zwar landläufig, doch im Tourismus ist Sauberkeit Trumpf. So hat sich die Gemeinde des beliebten, im italienischen Veneto gelegenen, Badeortes Jesolo jetzt in ihrer Verzweiflung eine Spezialmaschine besorgt, um die Unmengen an Taubenkot zu beseitigen. Der Mangel an Regen mag zusätzlich dazu beitragen, dass die weißen Spuren überall monatelang zu sehen sind. "Die Gehwege sind zum Teil über die ganze Länge voll von Exkrementen, so zum Beispiel die Via Bafile und die Verlängerungen der Via Aquileia. Überall müssen die Anrainer, Kaufleute und Wirte seit Wochen jeden Tag am Vormittag vor ihrer Haustür putzen", berichtet die lokale Ausgabe der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino".

Putzmaschine vom Markusplatz



Der erste Reinigungseinsatz der von der Gemeinde für einen Probeputz in der Vorwoche erstmals eingesetzten Maschine soll demnach eine "gelungene Premiere" gewesen sein. Ein weiterer Putzplan für das geborgte Gerät sei in Ausarbeitung. Es handelt sich dabei übrigens um das gleiche Modell, mit dem auch der Markusplatz in Venedig gesäubert wird. Und von dem weiß man ja, dass er nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Tauben sehr beliebt ist.