Mit der dritten Etappe kommt es heute auf der Anlage der Familie Kaltenegger in Farrach-Zeltweg zur vorletzten Entscheidung der Springreit-Bundesliga. 35 Paare nehmen beim Grand Prix ab 15 Uhr Jagd auf Tabellenführer Matthias Hartl (65 Punkte). Der Salzburger führt vor Lisa Schranz (NÖ/63) und Jörg Domaingo (W/60). Auf seinem Siegerpferd der zweiten Runde, "Verona 13", hat Hartl die Qualifikation auf Rang 19 abgeschlossen: "Ich habe Risiko genommen und die schnellste Zeit geschafft, leider war ein Fehler dabei." Die Taktik für heute ist klar: "Wichtigstes Ziel ist, ins Stechen zu kommen." Der Salzburger, der erstmals vor 37 Jahren in Farrach am Start war, hat mit der Anlage noch eine Rechnung offen: "Grand Prix konnte ich noch keinen gewinnen."