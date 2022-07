Donnerstagabend gingen in Kärnten erneut schwere Unwetter nieder. Nachdem Ende Juni das Gegendtal schwer getroffen worden war, war diesmal das Gebiet rund um Radenthein und Bad Kleinkirchheim betroffen. In Bad Kleinkirchheim, Döbriach, Radenthein und Untertweng wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wird in diesen Orten dazu aufgerufen, das Haus nicht zu verlassen. Zahlreiche Bäche sind über die Ufer getreten, Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz.

Häuser evakuiert

"Im Leobengraben droht eine Sperre überzugehen. Häuser mussten von der Feuerwehr evakuiert werden", hieß es seitens der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ). Die Feuerwehren arbeiteten auf Hochtouren. Keller mussten ausgepumpt werden und in einigen Gemeinden ist der Strom ausgefallen. Meldungen über verletzte oder vermisste Personen gab es vorerst aber nicht.

Die Unwetter sorgten in Kaning für schwere Überschwemmungen:

Die Straße nach Bad Kleinkirchheim:

Plötzlich kommen die Wassermassen mit Geröll und Holz: