Am Mittwochvormittag gab es überraschenden Besuch im Finanzministerium in Wien. Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien durchsuchte gemeinsam mit Polizeibeamten den Arbeitsplatz einer Abteilungsleiterin. Laut "Standard" geht es in der Causa um den Verdacht des Missbrauchs von EU-Fördergeldern durch eine FPÖ-nahe Agentur – der Agentur für Europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung (AEI). Es gilt die Unschuldsvermutung. Wie "Die Presse" berichtet, bekam das Innenministerium in der Causa ebenfalls Besuch: Auch ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamts wurde durchsucht.