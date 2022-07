Alarmbereitschaft nach neuer Marmolata-Gletscherspalte

Hohe Temperaturen sorgen weiter für Alarm in den Alpen. Nun droht ein erneuter Abbruch an der Marmolata in Norditalien. Das Gebiet ist seit dem Unglück vom 3. Juli mit insgesamt elf Toten für Wanderer gesperrt.