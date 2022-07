Ganz viele Touristen, auch aus Österreich, nutzen das sommerliche Wetter und die Reisefreiheit für Urlaube an der Oberen Adria. An der Küste im Veneto haben Wirte jetzt erste Schwierigkeiten bei der Besorgung von Waren. Seit Tagen kommt es in Restaurants, Pizzerien, Hotels und auf Campinganlagen zu Engpässen, berichtet die Venedig-Ausgabe der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino". In der vergangenen Woche habe sogar einer der größten Lebensmittelgroßhändler der Gegend einen Tag lang kein Mineralwasser geführt. Das sei seit vielen Jahren nicht passiert.