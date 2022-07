Isabella Kresche hat am Sonntag beim Training von Österreichs Frauen-Fußballnationalteam eine Verletzung am linken Knöchel erlitten. Die 23-jährige Torfrau blieb im Finish der Einheit, die die Stammkräfte nicht absolvierten, im Rasen hängen und verließ auf Krücken das Feld. Ins Krankenhaus wurde sie nicht gebracht, sondern nur via Ambulanzwagen ins Hotel Pennyhill Park. Ob und wie lange die etatmäßige Nummer zwei hinter Manuela Zinsberger ausfallen wird, ist offen.

Mit Jasmin Pal steht Teamchefin Irene Fuhrmann noch eine weitere Torhüterin zur Verfügung. Im Falle eines Ausfalls besteht bei Torleuten noch die Möglichkeit einer Nachnominierung. Da hätte der Papierform nach Sturms erst 17-jährige Mariella El Sherif die besten Karten, war sie doch als eine von mehreren Akteurinnen vor dem Turnier aus dem Großkader für die EM gestrichen worden.