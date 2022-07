Der Grazer Flughafen ist einer der neuen Flughäfen, mit denen Europas größte Billigfluggesellschaft aktuell redet. Das sagte Ryanair-CEO Michael O ́Leary bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. Die Initiative sei vom Flughafen ausgegangen. Der Österreich-Chef von Ryanair, Andreas Gruber, bestätigte im gemeinsamen Pressegespräch, dass man "in Kontakt" mit dem Airport Graz sei. Insgesamt kündigte Ryanair weiteres Wachstum, auch in Österreich, an.

6 Millionen Passagiere am Wiener Flughafen erwartet

Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet O ́Leary sechs Millionen Passagiere am Wiener Flughafen. In den nächsten zwei bis vier Jahren sollen es bis zu zehn Millionen pro Jahr werden, je nachdem "wie schnell Wien wachsen will", so O ́Leary. Was genau er vom Flughafen fordert, lässt der Ryanair-Chef jedoch offen. Mit dem aktuellen zweiten Platz in der österreichischen Flugbranche gibt sich der Firmenchef nicht zufrieden – in den nächsten drei Jahren möchte er die Austrian Airlines überholen und die größte Airline in Österreich werden. Im ersten Schritt wird der Winterflugplan für Wien mit Kopenhagen, Helsinki und Tuzla (Bosnien und Herzegowina) um drei Destinationen erweitert.