Endlich Ferien, ab in den lang ersehnten Familienurlaub! Damit auch alle Daheimgebliebenen ein bisschen etwas davon haben, werden Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken gepostet. Die Tochter beim Planschen im Meer, der Sohn beim Eisschlecken am Strand – das Handy der Eltern ist schnell gezückt. Experten wie Kärntens Kinder- und Jugendanwältin Astrid Liebhauser warnen jedoch gerade jetzt zur Urlaubszeit einmal mehr davor, Fotos von Kindern völlig gedankenlos ins Netz zu stellen.