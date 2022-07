Die Streamingplattform "Netflix" hat Geschmack an Triest gefunden. Im Mai erst drehten Stars wie Kevin Hart, Vincent D´Onofriu und Gugu Mbatha-Raw im Schloss Miramare für die "Netflix"-Produktion "Lift". Jetzt ist "Netflix" für "The Old Guard 2" in die ehemalige österreichische Hafenstadt zurückgekehrt. Schauspielerin Charlize Theron kreuzte in Triest auf. Auch ihre Schauspielerkollegin Uma Thurman wurde erwartet. Zwei Orte dienen als Filmkulisse. Eine der touristisch bekanntesten Triester Molen, nämlich die Mola Audace vor der Piazza Unitá wird im Film zu sehen sein. Eines der Gebäude wurde in eine Eisdiele umfunktioniert.

Da die Triester Mola Audace vermehrt für das Anlegen großer Kreuzfahrtschiffe dient, mussten die Dreharbeiten terminlich dahingehend koordiniert werden. "Die Filmszene in der Mole wird mit dem Standort Triest ausgewiesen sein. Der zweite Ort für das Set, in der Via Foschiatti, wird allerdings als französische Stadt deklariert werden", berichtet die Triester Tageszeitung "Il Piccolo".

Jane Fonda und Diane Keaton

Eine große Hafenstadt weiter westlich – in Venedig – haben sich ab Freitag ebenfalls Hollywoodstars angekündigt: Bis 15. Juli wird unter der Regie von Bill Holdermann für den nächsten "Book Club" der "Universal"-Studios mit Jane Fonda, Diane Keaton und Andy Garcia gedreht, wie die lokale Ausgabe der Tageszeitung "Il Gazzetino" berichtet.