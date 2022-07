Sind diese Gletscherbrüche, die am Sonntag zum Dolomiten-Drama in Italien führten und zehn Menschenleben forderten, ein allgemeines Phänomen? Oder war die Katastrophe der Lage des Marmolata-Gletschers geschuldet?

GERHARD KARL LIEB: Das, was da passiert ist, ist ein Phänomen, das mit der Topografie und der Form des Geländes in Zusammenhang steht. Sowas kann bei passender Geländekonfiguration überall passieren, hat aber im konkreten Fall mit der Lage des Gletschers zu tun gehabt.