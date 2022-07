Am Montag um 22 Uhr fiel in der 28.000 Einwohner zählenden Industriestadt Monfalcone an der oberen Adria großflächig der Strom aus. Das Blackout betraf 10.000 von 18.000 Haushalten, berichtet die Triester Tageszeitung "Il Piccolo". Der italienische Energieriese Enel begründete den Ausfall von vier Versorgungslinien, an denen 52 Verteiler hängen, mit der Hitze der vergangenen Tage. "Wegen der Trockenheit und der Hitzewelle, die die Temperaturen auch in der Nacht nicht erheblich sinken ließen, kam es bei den Kabeln zu einer Überhitzung", heißt es seitens der Enel.