Es ist extrem heiß an den Stränden der oberen Adria. Die Regenfront, die in Kärnten großen Schaden anrichtete, hat sich in der Bergregion ausgetobt, nicht aber an der Küste. Mittwoch gab es ein Hitzeopfer. Am Nachmittag wollte sich ein österreichischer Tourist, der seine Ferien in Caorle verbrachte, im Meer abkühlen. Kurz vor 15.30 Uhr wurde der 79 Jahre alte Mann dann in der Nähe des Strandes im Meer liegend aufgefunden. Die alarmierten Bademeister brachten den Österreicher sofort ans Ufer. Dort begannen die Wiederbelebungsversuche. Eine aus der Stadt Vicenza stammende Krankenschwester, die ebenfalls gerade auf Urlaub in Caorle war, half bei der Reanimation. Das berichten lokale Medien, darunter die Tageszeitung "Il Gazzettino".