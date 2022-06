"Bitte, nehmen'S Platz!", lächelt Karl Knaus und öffnet die Beifahrertür seines Skodas. Wir stehen vor dem Schranken des größten Fahrtechnikzentrums der Steiermark in Fohnsdorf. Auf 100.000 Quadratmetern, davon 50.000 Quadratmeter Asphaltpiste, werden hier seit 2005 die unterschiedlichsten Trainings angeboten. Von E-Bikes über Motorräder, Autos, Lkw und Wohnmobile bis hin zu Kränen - es gibt nichts, was Karl Knaus nicht trainieren würde. "Alles, was rollt, ist bei uns willkommen", lacht der ehemalige Polizist.